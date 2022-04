Em protesto no Ninho, torcedores do Flamengo sobem em carros de jogadores

Torcedores foram ao centro de treinamento do Rubro-Negro na manhã desta sexta-feira (8)

A manhã desta sexta-feira (8) do Flamengo foi marcada por um protesto de torcedores em frente ao Ninho do Urubu, centro de treinamentos do clube. Alguns fanáticos mais exaltados chegaram até a subir em carro de jogadores (veja o vídeo abaixo).

Diversos jogadores foram parados pelos torcedores. Arrascaeta e João Gomes receberam apoio. O protesto também teve uma faixa estendida: “Se damos a vida exigimos que vocês deem o sangue”.

Thiago Maia acabou de passar por aqui também e foi muito cobrado. @s1_live pic.twitter.com/lbKAzOnxlQ — Isabelle Costa (@bellexcosta) April 8, 2022

Havia a presença de seguranças do clube em frente ao CT. O Flamengo ainda pediu reforço policial.

O clima no Rubro-Negro ficou mais pesado com o vice no Campeonato Carioca para o Fluminense. Nem mesmo a vitória por 2 a 0 Sporting Cristal na estreia da Libertadores acalmou a situação.

*Com informações do site SBT Notícias

