Após reviravoltas com Governo do Peru, jogo do Flamengo é mantido

Lima (Peru) – Foi uma tarde de muitas decisões e mudanças. Após ter sido oficialmente cancelado pelo próprio Governo do Peru, a a partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pela primeira rodada do Grupo H da Libertadores, será disputada nesta terça-feira (5), no Estádio Nacional de Lima. O presidente peruano Pedro Castillo revogou o toque de recolher imposto à capital. O duelo, porém, será às 21h (horário de Manaus), 30 minutos depois do inicialmente previsto.

No início da noite, por volta das 17h30 (horário de Manaus), o Governo do Peru confirmou o cancelamento da partida. A Conmebol, em seu perfil nas redes sociais, compartilhou da decisão por volta das 18h, mas, logo depois, por volta das 18h30, o presidente Pedro Castillo revogou o toque de recolher.

Antes da confirmação do cancelamento por parte da Conmebol, o Flamengo seguia a programação normal de jogo, mas acabou a alterando após a notificação dada pela entidade. Com a reviravolta no caso, os atletas dirigiram-se para a preleção do técnico Paulo Sousa. Membros do departamento de futebol do clube já se encontravam a caminho do Estádio Nacional de Lima.

*Com informações de Lance

