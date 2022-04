Maria rejeita grupo do “BBB 22” e rebate Eslovênia: “Odeio”

Paraibana revelou em conversa com Ana Clara que a atriz saiu de grupo com ex-BBBs; cantora respondeu

Durante entrevista para o programa “Fora da Casa“, na madrugada desta sexta-feira (8), Eslovênia revelou para a apresentadora Ana Clara que a ex-BBB Maria não fez questão de estar em um grupo com os ex-participantes.



“Eu tenho uma fofoca bem recente, de ontem. Eu não sei se eu posso falar… O povo vai ficar muito manifestado comigo, de verdade. Mas não estou nem aí…”, iniciou Eslô.



“É o seguinte: a gente fez um grupo com a galera que está saindo da casa, botou todo mundo… Segundos depois, uma pessoa específica saiu, do nada. Não falou nada. Foi a Maria“, completou.



“E também eu soube que Maria me deu unfollow assim que ela saiu da casa. A pessoas pensam que os lollipoppers estão mil amores, mas tem gente que não. Eu fiquei passada. Acho que assim que ela me viu, imediatamente saiu do grupo“, finalizou a miss.

Após tomar conhecimento do que foi dito a seu respeito, Maria apareceu nas redes sociais para rebater a fala da ex-colega de confinamento.

“Eu odeio grupos de WhatsApp (principalmente quando metade nem se fala). E se quiser conversar, a minha DM é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também). Um cheiro“, disparou.

Em um outro momento, ao responder um fã que ensinou como bloquear pessoas de adicionarem seu número aos grupos, a atriz disse que já tomou conhecimento da ferramenta.

*iBahia

