Marca de chips do AM é mais saudável que marca tradicional, aponta nutricionista

Manaus (AM) – Produzidas no Amazonas com matéria-prima natural, as Mana’s Chips são mais saudáveis que as chips líder de vendas no Brasil. É o que diz a nutricionista Izabela Figueira. A notícia reforça a representatividade do produto para a engenharia de alimentos do estado. Nesta semana, as chips amazonenses estiveram presente na World Travel Market – WTM Latin America, um dos principais eventos da indústria de viagens e turismo.

Em uma comparação realizada pela nutricionista, as Mana’s Chips apresentaram menor número de carboidratos, gorduras totais e gorduras saturadas. “A Mana’s Chips de macaxeira possui 800mg menos de carboidrato, 600mg menos de gorduras totais e 1,22 gramas a menos de gordura saturada”, detalhou Izabela, ao comparar o produto amazônico com o sabor tradicional de uma marca renomada no Brasil.

Sabores vão de macaxeira até banana verde. Foto: Divulgação

Com a crescente preocupação da população em relação à saúde alimentar, o produto é ótima opção para quem está iniciando uma reeducação alimentar. Vale lembrar que os sabores vão de batata doce até banana verde. “Dentro de uma alimentação saudável e bem planejada é possível comer tudo que se gosta, sem exageros e nas quantidades adequadas”, completa a nutricionista.

“Considero uma transição para quem possui o hábito de comer fast food. Eu, inclusive, indiquei para dois pacientes que estão em fase de reeducação alimentar e eles estão bem satisfeitos com os salgadinhos”, explica a nutricionista, que também vê com bons olhos o consumo do Tukanitos, a batata palha gourmet, junto de proteínas.

“Sugiro que sejam consumidos junto de alguma refeição com proteína, especialmente as que possuem formato de batata-palha”, concluiu Izabela, em referência a outro produto da Brew Manaós.

