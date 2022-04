Vídeo: lutador de jiu-jitsu se recusa a pagar passagem de ônibus e ataca PMs

Belo Horizonte (BH) – Câmeras de segurança de um prédio localizado no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, flagraram o momento exato em que um lutador de jiu-jitsu atacou dois policiais, na sexta-feira (8). No registro, o homem é visto descendo de um ônibus suplementar e dando início à confusão. Segundo a PM, ele foi preso em flagrante por desacatar os agentes e agredi-los.

Em nota a respeito do caso, a PM explica que o lutador de jiu-jitsu se recusou a pagar a passagem do suplementar 92 e passou a ameaçar o motorista do coletivo. O passageiro argumentava que o “Estado lhe devia” e por isso não pagaria a tarifa.

Os policiais foram chamados em suporte e, ao descer do veículo, o lutador já começou a gesticular com os policiais. Nas imagens, é possível ver que ele aponta uma das mãos bem perto do rosto da policial feminina. Na sequência, o policial que a acompanhava reage e os três entram em luta corporal.

As imagens terminam com os dois policiais e o suspeito fora do enquadramento. Segundo a PM, no entanto, ele acabou detido em flagrante e a ocorrência foi registrada junto à Polícia Judiciária para providências.

O homem enfrenta os polícias

Nota da PM

“Os militares diante de abordagem com suspeito resistente ativo e faixa azul em Jui Jitzu, não esmoreceram e fizeram prevalecer a lei, a intervenção do Estado e a ordem pública.

A abordagem visou a defesa de um motorista de ônibus no exercício de sua profissão, que recebeu ameaças de agressão por parte de passageiro que se recusou acertar o devido valor da passagem sob escusas de que o “Estado lhe devia”.

Afrontados, desacatados com palavra de calão e também ameaçados de agressão aos gritos diante da população, que inclusive auxiliou a ação policial, os militares cumpriram seu dever de conter e prender quem pratica ilícito em flagrante, encerrando a ocorrência na Polícia Judiciária para providências subsequentes”.

