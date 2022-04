Homem desaparece após sair de casa na Cidade de Deus

A imagem do desaparecido foi divulgada pela Polícia Civil

Manaus (AM) – Júlio Cezar Marinho de Souza, de 25 anos, está desaparecido desde 21 de outubro de 2021, por volta das 9h30, quando saiu de sua residência, localizada na rua Criciúma, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ele teve a imagem divulgada pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, transferido para a Deops, Mariet Bezerra Marinho, 51, informou que seu filho saiu de sua residência, no dia 5 de outubro, alegando que iria viajar a trabalho para uma comunidade acima de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus).

A mãe de Júlio Cezar informou que ele trabalha com carregamento de cargas em embarcações e, desde o dia 21, está tentando contato com o rapaz, no entanto, não obtém êxito.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Júlio Cezar que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

