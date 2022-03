Você viu esse homem? Ele desapareceu após sair de hospital em Manaus

Manaus (AM) – A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Massiano Matias Pinto, de 50 anos, que está desaparecido desde terça-feira (29), por volta das 19h, após sair de uma unidade hospitalar, localizada no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Jucivânia Matias Pinto, irmã de Massiano, relatou que o desaparecido havia ido ao hospital passar a noite com seu pai, porém, após a troca de turno com a irmã, foi informada que o homem havia saído do local, deixando todos os seus pertences. Até o momento, Massiano não deu notícias aos familiares.

A comunicante relatou ainda que, na ocasião do fato, Massiano trajava uma calça jeans, uma camisa polo de cor azul e calçava tênis preto.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Massiano que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

