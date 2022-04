Artista do Caprichoso sofre grave acidente e está internado na UTI em Parintins

Parintins (AM) -O artista do boi Caprichoso Geremias Pantoja, o “Gereca”, sofreu um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (11), em Parintins. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jofre Cohen, no município.

O vice-presidente do Caprichoso, Karu Carvalho, esteve na unidade de saúde e informa que ele já está reagindo bem. O colaborador azul e branco passou por uma Ultrassonografia Transcraniana (UTC) e possivelmente não será necessária a sua remoção para Manaus.

A diretora do Hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, confirmou que por enquanto não será necessário ele ser levado para Manaus. Como ainda aguarda o laudo, ela informou que a equipe monitora o seu estado de saúde.

O Hospital Jofre Cohen divulgará o boletim oficial às 15h com novas informações sobre o estado de saúde do artista. Pedimos orações e energias positivas para Geremias Pantoja, que faz parte do nosso quadro de alegoristas.

Gereca integra o projeto “Amazônia, nossa luta em poesia” e estamos unidos nessa corrente positiva para que ele saia logo dessa e retorne ao nosso convívio com toda a sua alegria e a beleza de sua arte.

