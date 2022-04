Sala de Cultura é entregue no Careiro da Várzea, no AM

Manaus (AM)- Foi entregue nesta segunda-feira (11) mais uma Sala de Cultura no interior do Estado, desta vez, no Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).

O projeto, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, contemplou a população do município com dez violões, cinco teclados, 50 flautas doce, material para aulas de Dança, Teatro, Música, Artes Visuais, Maquiagem Artística, além de projetor e de uma Estação da Leitura do Mania de Ler.

O termo de doação foi assinado pelo governador Wilson Lima, pelo prefeito do Careiro da Várzea, Pedro Guedes, pelo titular da pasta de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, e pelo diretor da AADC, Edval Machado, durante o programa Governo Presente, realizado na Escola Estadual Coronel Fiuza.

“É uma ação importante para o Estado, porque a Sala de Cultura vai oferecer aulas do Liceu Digital. É orientação do Governo Wilson Lima, que fizéssemos essa difusão das atividades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e isso tudo está sendo viabilizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa em parceria com a AADC”, declara o secretário Marcos Apolo. “É um projeto inovador, inédito, que vai alcançar jovens e crianças, fundamental para o desenvolvimento cultural e representativo do município”, acrescentou.

Liceu Digital

Segundo o diretor da instituição, maestro Davi Nunes, as aulas de Música, Teatro, Dança e Artes Visuais vão acontecer nas áreas urbana e rural do Careiro da Várzea. Ele explica que a proposta é identificar o potencial de cada cidade e despertar o público para a produção e arte.

“A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura, que oferece estrutura de salas com internet, para que os alunos tenham acesso a aulas de qualidade, com acompanhamento dos instrutores do Liceu Manaus”, comenta o diretor.

O secretário de Cultura da cidade, Gabriel Migueis, destaca que a estrutura vai ter base na zona rural, no Distrito de Autaz Mirim.

“Sempre buscamos melhorias para o nosso município e, desta vez, fomos contemplados com o investimento no setor cultural”, afirma Migueis. “Queremos agradecer, porque é um projeto que começou bem e vai trazer benefícios aos jovens e às crianças”, frisou.

Entregas

Nesta quarta-feira (13), a Sala de Cultura vai ser entregue em Carauari (a 788 quilômetros de distância da capital). O primeiro município a receber o projeto foi Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), no dia 1º de abril.

*Com informações da assessoria

Fotos: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Festival de Música e Arte revela finalistas em Manaus

Confira a programação do Festival Amazonas de Ópera

Arena Planeta Boi inicia venda de ingressos em lote promocional