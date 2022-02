Ações itinerantes realizam exames de endoscopia em Parintins e Nhamundá

Manaus (AM) – Ações itinerantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) já realizaram 404 exames de endoscopia digestiva nos municípios do interior do Amazonas.

A ação faz parte do programa Saúde Amazonas, que busca ampliar o acesso da população e reduzir o tempo de espera pelos procedimentos.

No período de 2 a 5 de fevereiro, os municípios de Parintins e Nhamundá (distantes 369 e 383 quilômetros da capital, respectivamente), na região do Baixo Amazonas, receberam a intensificação de exames.

Em Parintins, 97 pessoas tiveram acesso ao serviço, e em Nhamundá foram 38 exames realizados. Os pacientes atendidos aguardavam pelo procedimento no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), conforme indicação médica.

Desde que a ação iniciou, foram realizados 125 exames no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) e 144 exames em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

De acordo com o cronograma elaborado pela SES-AM, de quarta-feira (9) até sábado (12), a intensificação das endoscopias digestivas acontece no município de Tefé.

Em março, a programação inclui o município de Tabatinga, no Alto Solimões, e em abril, acontecem ações nos municípios de Humaitá e Lábrea.

A meta do Governo do Amazonas é realizar, até o final de abril, aproximadamente mil exames em oito municípios do interior do estado.

*Com informações da assessoria

