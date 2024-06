Hermanitos abre edital com vagas para profissionais e estagiários em Boa Vista

As vagas para profissionais terão jornada de trabalho semanal de 44 horas e contratação CLT, enquanto as oportunidades de estágio serão de 30 horas

Manaus (AM) — A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos abriu o Edital 002/2024 para contratação de profissionais e estagiários, que atuarão presencialmente em suas atividades em Boa Vista (RR). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo domingo, 30 de junho, no link: https://abre.ai/j6ZT.

O edital contempla quatro vagas: (1) Assistente de Projetos, (1) Assistente Operacional, (1) estágio Administrativo/Financeiro e (1) estágio de Projetos.

As vagas para profissionais terão jornada de trabalho semanal de 44 horas e contratação CLT, enquanto as oportunidades de estágio serão de 30 horas, e firmadas por contrato.

Inicialmente, serão analisadas as informações enviadas pelo formulário de candidatura (incluindo currículo e vídeo de apresentação). A segunda fase terá a realização de entrevistas presenciais e/ou remotas junto aos candidatos. A última etapa será o retorno aos candidatos selecionados e não selecionados.

O diretor presidente da OSC Hermanitos, Tulio Duarte, encoraja os candidatos que se identificam com a missão e os valores da instituição para realizar suas candidaturas.

“Estamos buscando pessoas que se identifiquem com nossa causa e estejam dispostas a contribuir na transformação de vida de migrantes e refugiados, atuando com uma série de atividades que visam melhor qualidade de vida e crescimento econômico”, enfatiza Duarte.

Dúvidas sobre o edital e o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Sobre a OSC Hermanitos

A OSC Hermanitos é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 2019, que visa apoiar as pessoas refugiadas e migrantes com o propósito de auxiliá-los em sua integração, com dignidade, na sociedade brasileira, principalmente por meio do trabalho. Atualmente está presente em Manaus e Boa Vista. Saiba mais em www.hermanitos.org.br.

