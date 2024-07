Sine Amazonas oferece 98 vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas divulga 98 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (8). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

03 VAGAS: AJUDANTE DE PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo ou Médio cursando.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos de Atendimento ao Cliente e Informática Básica.

Disponibilidade para trabalhar no horário das 14:00 às 22:00 horas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE BALCÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Primeiro emprego.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou em Construção Civil.

Desejável ter cursos na área da Construção Civil.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE HAMBURGUERIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO II

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE TREINAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Gestão de RH.

Com experiência em Desenvolvimento de Técnicas e Métodos de treinamento.

Desejável ter cursos na área e/ou Gestão de RH, Departamento Pessoal etc.

Disponibilidade de horário e para viagens.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: PORTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CAT. D – II

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência em Caminhão Baú e/ou Van.

Obrigatório ter CNH D.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência em Materiais de Construção.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade para trabalhar no horário das 13:00 às 21:00 horas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: REPOSITOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade para trabalhar no horário das 13:00 às 21:00 horas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA II

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade para trabalhar no horário das 13:00 às 21:00 horas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Manipulação de Alimentos.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função e com Preparos de Grelhados.

Obrigatório curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter conhecimento em peças de motos e bike.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO (A) MÁQUINA RETA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência em Máquinas de Costura Reta.

Desejável ter cursos em Corte e Costura.

Habilidades e conhecimentos em Confecções de Uniformes em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO (A) CORTADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter conhecimento e habilidades em Corte e Costura, Confecções de Uniformes em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CAT. D – I

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em Caminhão Baú.

Obrigatório ter CNH D.

Desejável ter cursos de Direção Defensiva e Mopp.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter CNH B, Informática, Pacote Office e cursos na área financeira.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA II

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter CNH B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função em serviços de limpeza e conservação de ambientes internos e externos.

Residir próximo ao Bairro Tarumã.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Alimentação, Gastronomia e etc.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: BORDADOR (A) DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AJUDANTE DE OFICINA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Cursos na área de Logística serão um diferencial.

Desejável ter curso de Informática Básica e Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ALMOXARIFE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Cursos na área de Logística serão um diferencial.

Desejável ter cursos de Operador de Empilhadeira, NR 11, Pacote Office e CNH B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE LIMPEZA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou em conservação, retirada e coleta de lixos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

