Operação Choque de Ordem reforça policiamento no Centro de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou, nesta segunda-feira (8), mais uma fase da operação Choque de Ordem. Desta vez, a ação foi realizada na Praça dos Remédios, com objetivo de garantir a segurança dos lojistas e da população que frequenta a área Central de Manaus.

A ação faz parte de uma série de medidas adotadas pelas Forças de Segurança coordenadas SSP-AM. O comandante da 24ª Cicom, major Dannyel Miranda, explicou que na ação desta segunda-feira, foram realizadas abordagens para verificar possíveis objetos cortantes e materiais de roubos ou furtos.

Além disso, a operação contou com o trabalho dos servidores da Secretaria de Planejamento Urbano (Implurb) e Limpeza Pública (Semulsp).

“Estamos realizando hoje mais uma ação de Choque de Ordem, que é uma operação que nós realizamos de forma rotineira, visando aumentar a sensação de segurança na área central. Estamos hoje realizando uma abordagem, na Praça dos Remédios, em paralelo, apoiando a ação da Semulsp, visando deixar seguro esse ambiente para a população que frequenta”, explicou o major.

Integração

A SSP-AM realiza mensalmente reuniões de nivelamento com as Forças de Segurança, órgãos estaduais, municipais e lojistas, para alinharem estratégias que possam fortalecer as ações na área do Centro.

“Essa reunião serve para alinharmos todas as ações que devemos realizar no Centro. É de extrema importância debater e entender o que cada órgão precisa realizar para oferecer o melhor aos lojistas, à população que realiza as compras e aos turistas”, explicou o comandante da 24° Cicom.

*Com informações da assessoria

