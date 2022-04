Projeto ‘Lado a Lado’ é instalado em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) – A Deputada Estadual Joana Darc (União Brasil) participou, na última semana, do lançamento do Projeto “Lado a Lado”, do Programa Amazonas Mais Inclusão, do Governo do Estado.

O Lado a Lado está sendo implantado, por meio da parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL) da prefeitura de Presidente Figueiredo e conta com emenda parlamentar da deputada.

“É a primeira vez, na história do Amazonas, que a gente consegue trazer para o interior do Estado, uma equipe multidisciplinar para cuidar da Pessoa Com Deficiência. Estou muito feliz de participar desse projeto de inclusão. Eu tenho um filho com deficiência e sei todas as dificuldades que as famílias passam desde o momento do diagnóstico até o entendimento de que recebemos uma missão especial divina. Então, está aí o projeto à disposição de vocês e quem se cadastrar vai ter acesso às terapias”, declarou.

O projeto conta com uma equipe multidisciplinar formada por Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Educadores Físicos e Técnicos de Enfermagem para o atendimento exclusivo à Pessoa Com Deficiência – PCD do município de Presidente Figueiredo.

Joana Darc agradeceu ao Governador do Estado, Wilson Lima, aos secretários, vereadores e servidores municipais e a todos os envolvidos na realização do projeto.

“Quero e vou fazer o meu melhor para ajudar as famílias que tem uma pessoa com deficiência e precisam de um atendimento especial. Mas também preciso dizer que todos nós somos responsáveis por fazer a inclusão acontecer. Precisamos de união, porque ninguém faz nada sozinho. Contem comigo para que possamos avançar. Agradeço o apoio de todos que se engajaram nessa causa e trabalharam para que isso fosse possível”, assegurou.

A parlamentar que é mãe do pequeno Joaquim, diagnosticado com Síndrome de Down, disse ainda que estará à disposição de todos que precisarem de seu apoio para o desenvolvimento da Pessoa Com Deficiência.

Gratidão

A Prefeita do município, Patrícia Lopes, falou da importância do projeto para que a Pessoa com Deficiência, que reside na cidade possa se desenvolver e se sentir incluída.

“Com muita gratidão que compartilho minha alegria com vocês nessa tarde tão especial em que lançamos um projeto tão importante para que a Pessoa Com Deficiência tenha uma qualidade de vida melhor. Agradeço, em especial, a Deputada Joana Darc, que depositou a confiança no nosso projeto e muito contribuiu para que o projeto saísse do papel”, comemorou.

