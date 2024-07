Amazonense Tamires Assis amanhece em aeroporto após ter viagem cancelada por ex-BBB Davi; VÍDEO

A musa do boi Garantido, Tamires Assis viveu um momento constrangedor após o ex-BBB Davi Brito cancelar a viagem da amada para Salvador. Acontece que a dançarina já estava no meio da viagem e por conta disso amanheceu no aeroporto em Brasília.

Nas redes sociais, nesta quarta-feira (17), Tamires usou as redes sociais para agradecer as mensagens que recebeu depois de contar o motivo de ter cancelado sua viagem para encontrar o campeão do BBB24 em Salvador.

Em postagem nas redes sociais, a musa do Boi Garantido mostrou que amanheceu no aeroporto. “Bom dia. Gratidão pelas mensagens de carinho, Deus abençoe vocês”, escreveu ela em seu Instagram.

Entenda

Na noite de terça-feira (16), nas redes sociais, Tamires chegou a postar uma foto no aeroporto de Manaus a caminho de Salvador.

Em seguida, a dançarina postou um um vídeo informando que Davi tinha cancelado a viagem no meio do caminho, assim que ela chegou em Brasília.

“Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre e que estava passando muito mal”, disse Tamires.

“Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que estava imaginando que ia viver e conhecer, mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento. Foi uma decisão dele. Por que estou falando isso? Porque tem um monte de gente falando besteira, que eu não quis ir, que eu desisti, que eu larguei ele doente. Nada a ver”, acrescentou.

“Peço compreensão e desculpa por essa situação. Eu realmente me dispus a ir, estava no caminho e aconteceu dele preferir que eu voltasse. Não foi uma decisão minha, eu queria estar lá, mas aconteceu tudo. A prioridade é a saúde dele. Estou voltando”, disse.

Foto falsa

Após o caso repercutir nas internet, o baiano virou assunto depois de seguidores perceberem que Davi pegou uma foto de um termômetro na internet e postou como se fosse dele.

