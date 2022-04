Centenas de pessoas participam da Via-Sacra nesta sexta-feira (15) em Manaus

O evento esteve paralisado por dois anos por conta da pandemia de Covid-19 e retornou com um significativo número de pessoas

Manaus (AM) – Com louvores e orações, centenas de pessoas participaram da Via-Sacra na manhã desta sexta-feira (15), em Manaus. O evento esteve paralisado por dois anos por conta da pandemia de Covid-19 e retornou com um significativo número de pessoas.

A programação começou às 7h com a oração do Ofício Divino, seguida de Via-Sacra saindo da Catedral Metropolitana para o Santuário de Fátima, Avenida Tarumã, bairro Praça 14 de Janeiro.

De acordo com Gracilda Limeira, de 61 anos, participante da procissão, o momento é de celebração.

“É um sentimento muito grande, pois passar dois anos sem participar e agora poder voltar é uma alegria imensa. Então, é sempre bom participar das coisas de Deus, agradecer a Ele por tudo”, disse.

Logo mais, às 15h, haverá a Celebração da paixão do Senhor no Santuário. Em seguida, os fiéis fazem o caminho de volta à catedral na procissão do Senhor Morto.

