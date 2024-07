Detran-AM abre agendamento para exame psicopedagógico e inscrições para curso de Instrutor de Trânsito

A partir do dia 1º de agosto, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abrirá o agendamento para a realização do Exame Psicopedagógico que possibilitará o condutor a se inscrever no Curso de Instrutor de Trânsito. O candidato poderá realizar seu agendamento por meio do site Detran Digital (digital.detran.am.gov.br).

Caso o candidato venha a ser aprovado na avaliação psicológica, a partir do dia 5 de agosto, ele poderá fazer a sua inscrição no Curso de Instrutor de Trânsito, de forma gratuita, na sede da Escola Pública de Trânsito (Eptran), localizada no shopping Manaus Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.

Para passar pela avaliação psicológica, é necessário fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 147,73, sendo efetuado nos bancos conveniados e mediante ao protocolo. Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas.

As avaliações psicológicas serão divididas em duas turmas: de 12 a 16 de agosto e de 26 a 30 de agosto, sempre a partir das 8h30, na sede da Eptran. Caso o candidato venha a ser aprovado na avaliação psicológica, estará apto a iniciar o Curso de Instrutor de Trânsito. As inscrições para o curso ocorrerão de 9 a 13 de setembro, das 9h às 16h.

*Com informações da assessoria

