A Polícia Civil do Distrito Federal, prendeu na noite desta sexta-feira (15), em uma praça do Cruzeiro, José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, é um dos suspeitos de desferir pelo menos 10 facadas no jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo em Brasília, na noite de quinta-feira (14).

O jovem teria cometido o crime na companhia de um adolescente de 17 anos, que foi apreendido um pouco mais cedo por agentes da 3ª DP. Ao contrário do menor, José Felipe negou participação no ataque brutal.

O repórter foi agredido perto do prédio onde ele mora, no Sudoeste. A principal linha de investigação da PCDF é a de tentativa de latrocínio. Os bandidos levaram o celular de Gabriel Luiz, mas o descartaram nas proximidades do local do crime. A carteira do jornalista não foi roubada.

O crime ocorreu por volta das 23h20. Gabriel Luiz voltava para casa quando foi seguido por dois suspeitos. Eles o cercaram e desferiram cerca de 10 golpes. Testemunhas relatam que um indivíduo segurou a vítima para o outro esfaquear. A agressão só parou porque um vizinho viu a cena e gritou.

A ação foi registrada por câmeras de segurança. O porteiro narrou que estava na guarita do condomínio quando percebeu a vítima se aproximando ensanguentada.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais

Vídeo mostra jornalista da Globo pedindo socorro após ser esfaqueado

Exército gastou R$ 3,5 milhões em próteses penianas, dizem parlamentares

Mulher flagra marido com amante e acaba apanhando