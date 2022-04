Mulher flagra marido com amante e acaba apanhando

Irritado com o flagrante, o marido partiu para cima da esposa e a agrediu com socos e tapas

Santa Catarina (SC)- Uma mulher flagrou o marido com outra mulher na cama e ainda foi agredida pelo rapaz em Brusque, Santa Catarina. O caso aconteceu no último domingo (10) e foi relatado pelo portal ND+.

De acordo com relatório do 18º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, de 26 anos, voltou para casa durante a manhã e, ao entrar no quarto do casal, teve a surpresa. Ela encontrou o companheiro, de 28 anos, mantendo relações sexuais com outra mulher.

Irritado com o flagrante, o marido partiu para cima da esposa e a agrediu com socos e tapas.

Polícia prende agressor

A Polícia Militar foi chamada à residência, no bairro Rio Branco, por volta das 11 horas.

Ao chegar ao local, encontrou a mulher ferida, que relatou o ocorrido. Os agentes prenderam o marido por violência doméstica.

*Com informações do Yahoo

