Alessandra Campêlo reafirma compromisso com Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – A deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) cumpriu intensa agenda no município de Rio Preto da Eva (distante a 80 quilômetros de Manaus) neste sábado (16). A parlamentar destacou a parceria com o prefeito do município, Anderson Sousa, e a primeira-dama Soraya Almeida, que também é a secretária municipal de Assistência Social.

“Como gestora da Seas, cumpri a missão determinada pelo governador Wilson Lima de colaborar com o desenvolvimento social de todos os municípios, e Rio Preto da Eva foi um deles. Trouxemos para cá os auxílios da pandemia, da enchente e o permanente”, destacou Alessandra no começo de seu pronunciamento na Escola Alegria do Saber, onde acontecia o mutirão de atendimento do programa municipal “Enxerga Mais”.

Alessandra, que ficou um ano licenciada da Assembleia Legislativa para assumir o cargo de secretária estadual de Assistência Social, idealizou junto com o governador Wilson Lima a ampliação do programa social Prato Cheio para o interior do estado. Eram apenas sete unidades em Manaus e atualmente são 16, inclusive no interior. Sete municípios já foram contemplados: Manacapuru, Autazes, Itacoatiara, Tefé, Barreirinha, Parintins e Rio Preto da Eva.

“Além dos auxílios, também trabalhamos a melhoria da política pública estadual de segurança alimentar dos mais vulneráveis e o mais recente avanço foi a inauguração da cozinha popular do Prato Cheio, que serve de segunda a sábado 400 litros de sopa por dia para as famílias mais vulneráveis aqui do Rio Preto da Eva”, disse a deputada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 500 pessoas são beneficiadas com óculos e exames em Rio Preto da Eva

Alessandra Campêlo receberá título de Cidadã de Beruri

‘A assistência social ganhou uma deputada’, diz Alessandra em seu retorno à Assembleia