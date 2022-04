Mais de 500 pessoas são beneficiadas com óculos e exames em Rio Preto da Eva

A ação ocorreu por meio do Programa “Enxerga Mais Rio Preto”, parceria da Prefeitura de Rio Preto da Eva com o Governo do Amazonas

Rio Preto da Eva (AM) – Exames de vista e óculos gratuitos. Esses foram os benefícios que mais de 500 moradores de Rio Preto da Eva (distante a 58 quilômetros de Manaus) receberam durante um mutirão oftalmológico realizado neste sábado (16), na Escola Municipal Alegria de Saber. A ação ocorreu por meio do Programa “Enxerga Mais Rio Preto”, parceria da Prefeitura de Rio Preto da Eva com o Governo do Amazonas.

“Muito importante não só para mim, mas para todos que fizeram o cadastro. Para a gente é um privilégio, nós não temos condições de pagar um exame de vista, comprar os óculos, e agora nós estamos tendo essa oportunidade”, disse Ana Maria, de 58 anos de idade, que sofreu um acidente em 2019 e desde então precisava usar óculos.

Secretária-executiva de Assistência Social de Rio Preto da Eva, Néia Souza, exaltou a ação realizada por Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Os cadastros foram feitos em fevereiro. Aqui no mutirão as pessoas chegam, pegam a senha, fazem o exame de vista, e em seguida são encaminhadas para uma sala onde escolhem a armação e a lente. Depois de 40 ou 50 dias esses óculos chegam e a gente faz a entrega”, explicou.

As crianças e adolescentes em fase escolar e os moradores da zona rural do município também serão beneficiados. Um mutirão para esses públicos deve ser realizado até junho.

Autoridades presentes

Ação contou com importantes autoridades do AM, como Alessandra Campêlo e o senador Omar Aziz. Foto: Chicão Produções Marques

A ação contou com a presença da deputada estadual Alessandra Campêlo e do senador Omar Aziz. “Eu ando o estado todo, e às vezes a gente está dentro da nossa cidade e não está enxergando o que acontece no estado. Não é em todo lugar que acontece uma ação como essa, um prefeito que se preocupa com a saúde da população”, disse Alessandra.

Já Omar Aziz salientou a importância da geração de emprego. “O povo quer emprego, quer trabalhar, um pai de família se sente digno quando ele leva a comida para dentro de casa, uma mãe de família se sente feliz quando ela oferece um café da manhã para os filhos antes de irem para escola e almoço quando as crianças voltam para casa. E é isso que vamos gerar com a implantação do polo da Zona Franca em Rio Preto da Eva”, disse o senador.

*Com informações da assessoria

