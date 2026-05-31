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Brasileiro de 19 anos tenta manter campanha histórica em Roland Garros após vitória épica sobre Novak Djokovic

Após protagonizar uma das maiores vitórias da carreira, João Fonseca volta à quadra neste domingo (31) em busca de uma vaga nas quartas de final de Roland Garros. O brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final do Grand Slam francês, em partida marcada para não antes das 15h15 (horário de Brasília), na Quadra Philippe-Chatrier, em Paris.

O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

Brasileiro chega embalado após vitória sobre Djokovic

Aos 19 anos, o carioca vive o melhor momento de sua trajetória em torneios do Grand Slam. Na rodada anterior, João Fonseca derrotou Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, por 3 sets a 2, de virada, após uma batalha de 4h53min.

Com o resultado, o brasileiro alcançou pela primeira vez as oitavas de final de Roland Garros e se tornou o primeiro tenista do país a atingir essa fase da competição em 16 anos.

Antes de superar Djokovic, Fonseca venceu o francês Luka Pavlovic, número 241 do ranking mundial, por 3 sets a 0, na estreia. Em seguida, derrotou o croata Dino Prizmic, 72º colocado da ATP, também de virada, por 3 sets a 2.

Ruud busca manter tradição no saibro

Do outro lado da quadra estará Casper Ruud, atual 16º colocado do ranking mundial e um dos especialistas em saibro do circuito.

Vice-campeão de Roland Garros em 2022, quando perdeu para Rafael Nadal, e em 2023, diante de Djokovic, o norueguês também precisou buscar uma virada na rodada anterior para avançar às oitavas. Ruud superou o americano Tommy Paul após perder os dois primeiros sets do confronto.

Na atual edição do torneio, o tenista de 27 anos também eliminou o russo Roman Safiullin, por 3 sets a 2, e o sérvio Hamad Medjedovic, por 3 sets a 0.

Vencedor terá adversário definido entre Mensik e Rublev

Quem avançar no duelo entre João Fonseca e Casper Ruud enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre o tcheco Jakub Mensik, número 27 do mundo, e o russo Andrey Rublev, atual 13º do ranking da ATP.

Ficha técnica

João Fonseca (Brasil) x Casper Ruud (Noruega)

Competição: Oitavas de final de Roland Garros 2026

📅 Data: Domingo, 31 de maio de 2026

🕒 Horário: Não antes das 15h15 (de Brasília)

📍 Local: Quadra Philippe-Chatrier, Paris, França

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

(*) Com informações do Lance

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