A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Panamá em amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida marca o encontro da equipe com a torcida brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.
Após os treinamentos realizados na Granja Comary, o treinador confirmou a equipe titular e promoveu mudanças no sistema defensivo.
Defesa terá novidades
Sem os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que permaneceram na Europa para a disputa da final da Liga dos Campeões, Ancelotti escolheu Bremer e Léo Pereira para formar a dupla de zaga.
A alteração representa uma oportunidade para os defensores ganharem espaço na equipe durante o ciclo de preparação para os próximos compromissos da Seleção.
Escalação da Seleção Brasileira
O Brasil inicia a partida com:
Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Júnior e Luiz Henrique.
A expectativa é de um time ofensivo, liderado por Vinícius Júnior e Raphinha, principais nomes do setor de ataque.
Números de Ancelotti no comando
Carlo Ancelotti chega ao amistoso com os seguintes números à frente da Seleção Brasileira:
- 10 jogos
- 5 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas
- 57% de aproveitamento
O confronto contra o Panamá servirá como mais um teste para o treinador observar o elenco e ajustar a equipe para os próximos desafios internacionais.
(*) Com informações da CNN Brasil
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