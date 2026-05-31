Maracanã

Seleção Brasileira enfrenta o Panamá neste domingo, no Maracanã

Publicado em 31 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Panamá em amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida marca o encontro da equipe com a torcida brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

Após os treinamentos realizados na Granja Comary, o treinador confirmou a equipe titular e promoveu mudanças no sistema defensivo.

Defesa terá novidades

Sem os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que permaneceram na Europa para a disputa da final da Liga dos Campeões, Ancelotti escolheu Bremer e Léo Pereira para formar a dupla de zaga.

A alteração representa uma oportunidade para os defensores ganharem espaço na equipe durante o ciclo de preparação para os próximos compromissos da Seleção.

Escalação da Seleção Brasileira

O Brasil inicia a partida com:

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Júnior e Luiz Henrique.

A expectativa é de um time ofensivo, liderado por Vinícius Júnior e Raphinha, principais nomes do setor de ataque.

Números de Ancelotti no comando

Carlo Ancelotti chega ao amistoso com os seguintes números à frente da Seleção Brasileira:

10 jogos

5 vitórias

2 empates

3 derrotas

57% de aproveitamento

O confronto contra o Panamá servirá como mais um teste para o treinador observar o elenco e ajustar a equipe para os próximos desafios internacionais.

(*) Com informações da CNN Brasil

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