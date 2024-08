Festival de Teatro lança edição 2024 com novas categorias para artistas da Amazônia

Em 2024, o Festival de Teatro da Amazônia (FTA) chega à 18ª edição com duas novas categorias para ampliar a representatividade de artistas da região amazônica: a Mostra Chico Cardoso, que abrange produções dos estados da Amazônia Legal, como Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins; e a Mostra Jurupari, uma competição dedicada aos trabalhos inéditos produzidos no Amazonas.

A Mostra Ednelza Sahdo compõe a programação com a seletiva de espetáculos de todo Brasil, incluindo produções contempladas em edições anteriores do evento.

O FTA acontece entre 29 de setembro e 13 de outubro, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura via Ministério da Cultura – Governo Federal: União e Reconstrução, apresentado pelo Nubank e organizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), com apoio da Weg, do Governo do Amazonas.

“A expectativa é que este seja o maior e mais impactante festival da nossa história, celebrando duas décadas de realizações com mais espetáculos, espaços ocupados e um público ainda mais engajado”, afirma Árlisson Cruz, integrante da diretoria da Fetam, ao lado de Cléber Ferreira, Gorete Lima e Kelly Vanessa.

Segundo Árlisson Cruz, além das apresentações teatrais, o Festival de Teatro da Amazônia conta com o Concurso de Dramaturgia, que vai selecionar cinco obras amazonenses; e duas oficinas voltadas para o aprimoramento dos artistas.

“Essas atividades complementam o festival, oferecendo uma plataforma de aprendizado e troca de experiências entre os participantes”, destaca o organizador.

A programação deste ano traz 30 espetáculos, são 14 trabalhos na Mostra Jurupari, dividida em oito produções da categoria adulto e seis da categoria infâncias; dez obras nacionais na Mostra Ednelza Sahdo e seis montagens na Mostra Chico Cardoso.

Inscrições

Os editais de seleção dos espetáculos para as mostras estão disponíveis no link https://linktr.ee/FETAM. As inscrições online podem ser feitas até 30 de agosto.

No formulário deve conter sinopse do espetáculo, ficha técnica, lista da equipe de operação com nome completo, função, RG e CPF, classificação etária, projeto de montagem e concepção cênica em formato PDF, currículo do grupo, cia e/ou artista independente, cinco fotos do trabalho em alta resolução com créditos do fotógrafo, portfólio artístico e/ou clipping do espetáculo inscrito em formato PDF.

Também é necessário declaração de Direitos Autorais, no caso de dramaturgia e/ou trilha sonora original, anexar à liberação do autor; necessidade técnica (rider técnico de luz e som com descritivo dos equipamentos a serem utilizados), mapa de luz, sonorização e palco em formato PDF, texto dramatúrgico/roteiro em formato PDF, liberação de uso de imagem de cada membro do grupo, link de vídeo no Youtube, Vimeo e/ou plataformas de vídeos do espetáculo, na íntegra e com e/ou sem edição. Em caso de vídeo privado, indicar senha de acesso para análise de vídeo pela curadoria.

Os grupos e companhias com pessoas com deficiência deverão anexar ao projeto uma lista com necessidades técnicas para a realização e assistência dos mesmos.

Os projetos serão analisados pela comissão de seleção de acordo com os critérios de qualidade artística, técnica e estética; concepção do espetáculo; currículo/Portfólio do proponente; e originalidade da encenação.

O resultado vai ser divulgado no site da Federação de Teatro do Amazonas (www.fetam.com.br).

Prêmios

Os espetáculos da Mostra Competitiva Jurupari concorrem a 20 prêmios, divididos em dez prêmios para categoria adulto e dez para a categoria das infâncias, no valor de R$ 2.200, cada. A premiação vai ser definida por um grupo composto por seis jurados.

Nas modalidades de adulto e teatro das infâncias, a premiação consiste em dez categorias fixas, divididas entre prêmios artísticos e técnicos, além de quatro prêmios abertos, a serem definidos pela Comissão de Seleção.

Com prêmios artísticos vão ser contemplados “Melhor Espetáculo”, “Melhor Direção”, “Melhor Atuação de Ator ou Artista Não-Binárie”, “Melhor Atuação de Atriz ou Artista Não-Binárie” e “Melhor Dramaturgia”, enquanto os prêmios técnicos destacam “Melhor Cenário”, “Melhor Figurino”, “Melhor Visagismo”, “Melhor Iluminação” e “Melhor Design de Som”.

*Com informações da assessoria

