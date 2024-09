Veja os horários de funcionamento do comércio em Manaus durante feriado prolongado

Fecomércio-AM divulgou a programação para os feriados da Elevação do Amazonas à Categoria de Província (5) e da Independência do Brasil (7)

Durante o feriado prolongado no Amazonas, as lojas dos shoppings e do Centro de Manaus terão horários especiais de funcionamento.

Leia também: Amazonas registra o maior valor da corrente de comércio em julho deste ano

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM) divulgou a programação para os feriados da Elevação do Amazonas à Categoria de Província (5) e da Independência do Brasil (7). Confira abaixo.

Quinta-feira (5):

Comércio na Região Central: 8h às 12h

Shoppings:

Grande Circular: Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h Manaus Via Norte: Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Supermercado – 07h às 20h

Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Supermercado – 07h às 20h Manaus Plaza: Lojas e Praça de Alimentação – 14h às 20h

Lojas e Praça de Alimentação – 14h às 20h Manauara Shopping: Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 22h

Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 22h Ponta Negra: Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 22h

Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 22h Amazonas Shopping: Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Supermercado – 08h às 22h; Academia – 08h às 17h

Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Supermercado – 08h às 22h; Academia – 08h às 17h Millennium: Lojas – 14h às 20h; Cinemas – A partir das 13h30; Praça de Alimentação – 12h às 20h

Lojas – 14h às 20h; Cinemas – A partir das 13h30; Praça de Alimentação – 12h às 20h Studio 5: Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Amazon Bowling – A partir das 15h; Academia – 08h às 20h

Lojas – 14h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 21h; Amazon Bowling – A partir das 15h; Academia – 08h às 20h Shopping São José: Lojas – 10h às 16h; Praça de Alimentação – 12h às 16h

Lojas – 10h às 16h; Praça de Alimentação – 12h às 16h Sumaúma Park Shopping: Lojas – 12h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 22h; Supermercado – 08h às 21h

Lojas – 12h às 21h; Praça de Alimentação – 12h às 22h; Supermercado – 08h às 21h Shopping Cidade Leste: Lojas e Praça de Alimentação – 08h às 19h

Lojas e Praça de Alimentação – 08h às 19h Shopping Cecomiz: Lojas fechadas

Sexta-feira (6):

Comércio Varejista e Atacadista: Horário normal de funcionamento

Sábado (7):

Comércio na Região Central: 08h às 12h (sugerido)

Shoppings:

Grande Circular: Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h Manaus Via Norte: Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 09h às 22h; Supermercado – 07h às 22h

Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 09h às 22h; Supermercado – 07h às 22h Manaus Plaza: Lojas e Praça de Alimentação – 14h às 20h

Lojas e Praça de Alimentação – 14h às 20h Manauara Shopping: Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h Ponta Negra: Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h Amazonas Shopping: Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h Millennium: Lojas – 14h às 20h; Cinemas – A partir das 13h30; Praça de Alimentação – 12h às 20h

Lojas – 14h às 20h; Cinemas – A partir das 13h30; Praça de Alimentação – 12h às 20h Studio 5: Lojas – 09h às 21h; Praça de Alimentação – 09h às 21h; Amazon Bowling – A partir das 15h; Academia – 08h às 20h

Lojas – 09h às 21h; Praça de Alimentação – 09h às 21h; Amazon Bowling – A partir das 15h; Academia – 08h às 20h Shopping São José: Lojas – 08h às 20h; Praça de Alimentação – 09h às 21h

Lojas – 08h às 20h; Praça de Alimentação – 09h às 21h Sumaúma Park Shopping: Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h; Supermercado – 08h às 22h

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h; Supermercado – 08h às 22h Shopping Cidade Leste: Lojas e Praça de Alimentação – 08h às 19h

Lojas e Praça de Alimentação – 08h às 19h Shopping Cecomiz: Lojas fechadas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱