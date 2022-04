“Goiano” é preso por receptação e adulteração de veículos no AM

Ele estava em posse de um veículo com restrição de roubo, já com vidros, chassi e placas adulteradas

Manaus (AM) – Francisco Braga dos Santos, conhecido como “Goiano”, de idade não revelada, foi preso na tarde de segunda-feira (18), pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor.

A prisão aconteceu durante uma ação policial da Polícia Civil (PC), por meio da DERFV, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular da unidade especializada, no momento da ação, “Goiano” estava em posse de um veículo com restrição de roubo, bem como, com vidros, chassi e placas adulteradas.

“O veículo em questão é um carro da marca Chevrolet, modelo S10, de cor branca, subtraído por dois homens e uma mulher, momento em que estes abordaram um casal em um determinado local, enquanto eles esperavam sua filha sair do colégio”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, após tomar conhecimento do caso, as equipes da DERFV iniciaram as investigações para localizar o veículo, bem como a monitoração do infrator que estava em posse do carro roubado.

“Com ele, foram apreendidos um aparelho bloqueador de sinais de rastreador e um scanner, bastante usado em fraude veicular. Além disso, recuperamos o veículo”, disse Rafael.

Francisco responderá pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor e ficará à disposição da Justiça.

