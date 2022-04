Homem condenado a mais de quatro anos por roubo ocorrido em 2018 é preso

Manaus (AM) – Policiais civis do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriram, na terça-feira (12), por volta do meio dia, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Manoel Barbosa de Lima Júnior, de 28 anos, pelo crime de roubo ocorrido em 2018, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

Ele foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão.

O delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, informou que no dia 13 de junho daquele ano, Manoel e outros três indivíduos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em posse de aparelhos celulares, de roubos cometido por eles, além de um martelo e uma arma branca.

“O homem passou a responder em liberdade pelo crime, porém, foi expedido em nome dele, um mandado de prisão em razão de sentença condenatória, pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Manaus”, disse o delegado.

Prisão

Aldeney Goes relatou que as equipes do 19° DIP receberam denúncias sobre a localização de Manoel, e se deslocaram até a rua 15, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, e efetuaram a sua prisão.

Procedimentos

*Com informações de Agência Amazonas

