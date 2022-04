Homem é preso com armas e drogas na Zona Norte

O indivíduo estaria comercializando entorpecentes e em posse de arma de fogo, na rua São Juliano, no Alfredo Nascimento

Manaus (AM) – Um homem de 33 anos de idade foi preso pelos policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) em posse ilegal de arma de fogo e entorpecentes, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. A ação, realizada dentro da operação Demolidor, ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira (8).

A equipe militar na viatura Rocam 9221 fazia patrulhamento, por volta das 0h30, quando recebeu informação de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e em posse de arma de fogo, na rua São Juliano, no Alfredo Nascimento. Os militares se dirigiram ao endereço informado e identificaram o suspeito, com quem encontraram pequenas porções de entorpecentes.

Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram também um revólver calibre 38 marca Rossi, sem numeração e cinco munições de mesmo calibre; 159 trouxinhas de substância com aspecto de oxi; seis porções de material similar a cocaína; uma balança digital; R$ 46 em espécie e dois aparelhos celulares, que foram apreendidos.

Em razão do flagrante, o indivíduo foi detido e conduzido, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, foi verificado que ele tinha passagens por roubo e tráfico de drogas.

