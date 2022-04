Amazonas libera mais de R$ 400 mil em crédito rural em Tefé

Tefé (AM)- O Governo do Amazonas liberou mais de R$ 400 mil em crédito rural no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus), na última semana.

Os projetos, elaborados pela equipe técnica da unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) em Tefé, foram para aquisição de canoas de alumínio, motor de popa 15HP, motor 9HP com rabeta, motor a diesel 22HP, triciclo e apetrechos para pesca (pano de malhadeira e caixa de isopor). Os equipamentos beneficiaram 30 famílias rurais.

De acordo com o técnico em agropecuária e gerente da unidade local do Idam em Tefé, Odelange Reis, a perspectiva aponta uma maior procura pelo crédito rural, com a possibilidade de chegar até o final do ano a R$ 1 milhão em financiamentos.

“Já temos mais 13 projetos em análise na Afeam, somando R$ 259 mil, e vamos continuar incentivando o desenvolvimento das atividades de pesca, avicultura, cultivo de mandioca, além da aquisição de equipamentos, para que o produtor possa melhorar sua estrutura de produção”, destacou.

A ação é resultado da parceria técnica entre o Idam e a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) para o fortalecimento das atividades de pesca artesanal e agricultura familiar.

Incentivo

O pescador Antônio Neto, da Comunidade Vila Nova – Rio Solimões, por meio do financiamento, consequiu adquirir um motor de popa 15HP, que irá agilizar o transporte do pescado até a cidade. “Fiz esse financiamento junto com o Idam e Afeam para me ajudar no transporte do meu pescado. Eu tinha meu motor, com bastante tempo de uso, e não tinha como chegar mais rápido na cidade”, disse o pescador.

O pescador Claudionor de Araújo, que atua na sede do município, foi contemplado com o financiamento para aquisição de apetrechos para pesca.

“Fiz financiamento para a aquisição desse material para pegar pacu, curimatã e o jaraqui. Não tinha dinheiro para comprar esse material, e vai me ajudar muito, principalmente agora que vai começar a pesca do peixe gordo. Agradeço por ter sido contemplado, pois vai melhorar a vida do pescador”, declarou.

