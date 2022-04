Consulta pública digital é lançada para acesso aos editais de fomento

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus lançou, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), uma consulta pública digital, nesta terça-feira (19) com o objetivo de desburocratizar o acesso aos editais de fomento à cultura.

A consulta é feita por meio de formulário simples, disponível em https://bit.ly/ConsultaEditaisManauscult, e as opiniões serão coletadas até as 23h59 do dia 9 de maio. Os interessados poderão participar opinando sobre o processo de inscrição, formato de edital e execução do projeto, por exemplo.

Com o objetivo de tornar mais acessível e transparente os editais de fomento à cultura, o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destaca a importância dos artistas e produtores culturais ao responderem o formulário.

“Essa consulta é informal, não será mantida em banco de dados, mas, é de extrema importância para aprimorar e nortear novos editais, garantindo efetiva participação e difusão cultural”, salienta.

Segundo ele, a Manauscult tem 36 projetos e ações por eixo de atuação previstos para 2022. “Ainda neste semestre, vamos lançar o Edital Thiago de Mello, que será balizado por meio dessa consulta. A determinação do prefeito David Almeida é ouvir os artistas e entender os pontos fortes e fracos dos editais passados e, ainda, o perfil e segmento artístico, além de formas de tornar mais acessível e que esses editais estejam cada vez mais perto da realidade da produção artística local. A ordem é democratizar!”, comenta.

Roteiro

O formulário traz perguntas sobre qual a maior dificuldade no momento de se inscrever em editais, formas de divulgação, o que seria indispensável num edital e quais os principais desafios enfrentados durante a execução dos projetos culturais. É possível, também, sugerir os critérios técnicos para avaliação, seleção e contrapartidas.

Fotos – Elton Viana/Semcom

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Skank faz “Turnê de Despedida” em Manaus – Portal Em Tempo

Parintins recebe exposição de desenhos em aquarela

Começa venda de ingressos para turnê “Nando Hits” em Manaus