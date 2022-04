Aleam realiza primeiro dia do II Fórum Estadual das Casas Legislativas

Conforme os deputados, a expectativa pelo resultado do evento são altas e as atividades desenvolvidas foram pensadas para o crescimento profissional dos parlamentares

Manaus (AM) – A Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam), iniciou nesta terça-feira (19) as atividades do II Fórum Estadual das Casas Legislativas (Feclam). O objetivo do evento é promover intercâmbio de experiências entre as Casas Legislativas e debater temas correlatos à atividade legislativa, irá ocorrer até a quarta-feira (20).

O evento contou com a participação do Governador Wilson Lima (União Brasil), do presidente da Assembléia Legislativa, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), do deputado federal Marcelo Ramos (PSDB) e representantes das casas legislativas dos 62 municípios do Amazonas.

De acordo com o deputado estadual Roberto Cidade, as expectativas para o evento estavam altas e as atividades desenvolvidas foram pensadas para o crescimento profissional dos parlamentares.

“Hoje nós estamos recebendo vereadores de todos os municípios do interior e da capital. É um evento voltado para o Legislativo em todo o Estado. Esse evento contará com vários cursos para ajudar o parlamentar a desenvolver o melhor trabalho para ajudar o povo amazonense”, afirmou.

Cidade salientou que durante o evento serão realizados cursos de oratória, mídias sociais e reformulação eleitoral, todos voltados para o crescimento profissional dos vereadores do Estado.

O Evento, que está em sua segunda edição, agora se torna parte do calendário oficial da Assembléia Legislativa, após a promulgação do Projeto de Resolução Legislativa (PRL) nº 80, de 2021, de autoria do deputado Roberto Cidade.

O Governador Wilson Lima, comemorou a realização do evento destacou a importância do Governo e municípios possuírem um alinhamento entre ações em prol do Estado do Amazonas.

“É preciso que cada um entenda o seu papel na construção de uma sociedade melhor, de alternativas e soluções para a melhoria da vida das pessoas. É importante a vinda de vocês (deputados estaduais e representantes) aqui na Aleam e eu louvo a iniciativa da casa de realizar essa troca”, apontou.

A abertura do evento foi marcada pela a palestra “Limites da Propaganda Eleitoral”, ministrada pelo desembargador Luis Felipe Avelino Medina, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Na manhã da quarta-feira (20) a programação conta com as palestras “Condutas Vedadas no Período Eleitoral”, com o jurista Leland Barroso, e “Como Fazer Marketing Político nas Redes Sociais”, com o especialista em Marketing Eleitoral Lucas Pimenta.

Encerrando a programação, na parte da tarde da quarta-feira serão realizadas as palestras “Leis, Políticas e Desenvolvimento”, com a coordenadora do Projeto Legislab da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora Fabiana de Menezes Soares, e Oratória de Impacto, com o radialista e autor de livros Paulo Ottaran.

