Curso promete formar profissionais mais capacitados no AM

Manaus (AM) – Com objetivo de formar líderes com alta capacidade em gestão de equipes, acontece nos próximos dias 28 e 29 de abril, das 18h às 22h o curso “Liderança de Alto Impacto”, com a coach executiva e psicóloga Cintia Lima, no Comfort Hotel, em Manaus.

O curso já acontece há cinco anos, com formação de centenas de líderes amazonenses. A cada edição, o evento vem se aprimorando e se atualizando, conforme o mercado de trabalho se comporta, com aulas presenciais e também em modo on-line.

Cintia Lima promete um curso totalmente impactante aos participantes. “Eles vão aprender a se tornar um líder mais capacitado, deixando um legado e marcas positivas em seus colaboradores e não apenas funcionários. Liderança é, acima de tudo, inspirar pessoas a serem líderes também”, destaca.

No conteúdo programático da nova edição, os participantes aprenderão sobre: Liderar a si mesmo; liderança de pessoas; liderança de grupos e liderança de negócios.

O curso é destinado para líderes, gestores e pessoas que tem a intenção de se tornar líder. Mais informações e inscrições podem ser feitas por meio do contato: (92) 99110-2299.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes são premiados em Concurso Cultural em Manaus

Guardas municipais recebem curso para uso de armas letais

Câmara de Manaus abre inscrição para cursos no EscolegisCMM