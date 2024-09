Faz mal dormir com ventilador ou ar-condicionado ligado?

Com as ondas de calor que vêm ocorrendo no Brasil, o ventilador se torna um importante aliado para se refrescar e sobreviver ao calor, assim como o ar-condicionado. Principalmente durante a noite, já que dormir com altas temperaturas é desafiador.

Mas será que não faz mal à saúde dormir com o ventilador ou com o ar-condicionado ligado durante a noite? Confira, a seguir, como é possível garantir um ambiente mais saudável para descansar e se refrescar.

Usar os aparelhos ligados realmente faz mal à saúde?

Dormir com o ventilador ou com o ar-condicionado ligado pode fazer com que você acorde com a boca seca, dor de garganta ou até dor de cabeça, favorecendo resfriados e alergias. Porém, é importante ressaltar que não são os aparelhos que fazem isso, mas, sim, a poeira do ambiente e/ou a poluição do ar, além de ácaros e pólen.

Para minimizar os riscos à saúde, como sintomas alérgicos, é essencial usar um umidificador de ar. Com ele, o ambiente fica mais agradável para a respiração, evitando a secura causada nas vias respiratórias por ficar exposto ao vento e a temperaturas mais baixas.

Como dormir de forma mais saudável no calor?

Muitas pessoas dizem que o ventilador causa menos impacto que o ar-condicionado, porém não há nenhum consenso médico a respeito disso. O ventilador tem um valor mais acessível e pode ser facilmente instalado em qualquer ambiente – é possível encontrar vários ventiladores na Black Friday para ajudar a se refrescar nas ondas de calor.

O que é essencial, no entanto, é manter ambos os aparelhos sempre higienizados e com a manutenção em dia, pois assim você evita que haja partículas alergênicas no ambiente.

Há um ponto, porém, do ar-condicionado que deve ser levado em consideração: o ressecamento das mucosas, que acontece devido à baixa temperatura e à baixa umidade, uma vez que o ar-condicionado resseca o ambiente.

Mas o ar-condicionado tem uma vantagem muito poderosa sobre o ventilador, que é a possibilidade de deixar o ambiente em uma temperatura mais amena, o que acaba sendo melhor para ter uma noite de sono tranquila.

Para garantir uma noite de sono tranquila e mais saudável, use um umidificador de ar aliado ao ventilador ou ao ar-condicionado. Também pode-se usar um balde com água, além de manter o quarto sempre higienizado e arejado, para evitar o acúmulo de poeira.

Também vale a pena lavar o nariz com soro sempre que puder, ou só espirrar o soro todos os dias, para ajudar na hidratação das mucosas.

