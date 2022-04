Vereadores do interior do Amazonas comemoram capacitação do II FECLAM

O encontro, denominado Fórum Estadual das Casas Legislativas (Feclam), está em sua segunda edição e visa dar suporte e capacitação aos vereadores do interior do Estado

Manaus (AM) – Vereadores de 62 municípios do Amazonas se reuniram, nesta terça (19) e quarta-feira (20), com o objetivo de trocar experiências sobre as atividades legislativas em todo Estado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O encontro, denominado Fórum Estadual das Casas Legislativas (Feclam), está na sua segunda edição e foi idealizado pelo presidente do parlamento estadual, o deputado Roberto Cidade (União Brasil), e contou com a participação de várias autoridades.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil) destacou a importância do evento para o Amazonas

“Hoje nós estamos recebendo vereadores de todos os municípios do interior e da capital. É um evento voltado para o Legislativo em todo o Estado. Esse evento contará com vários cursos para ajudar o parlamentar a desenvolver o melhor trabalho para ajudar o povo amazonense”, avalia o deputado Cidade.

Outro ponto destacado pelo parlamentar foi pioneirismo da Assembleia Legislativa do Amazonas em contribuir com a capacitação dos parlamentares.

“Vamos fortalecer o poder legislativo em todo o Amazonas, como era um de nossos projetos no Estado. Tivemos vários cursos voltados para que o parlamentar faça o trabalhado dele da melhor forma possível: oratória, mídias digitais, nova reforma eleitoral, vários voltados para o conhecimento e já faz parte do calendário da Aleam. Eles precisam de suporte para dar suporte a população do interior do Estado. Fomos pioneiros neste sentido”, explica o presidente da Casa.

Diversas autoridades se reuniram para apoiar o suporte aos vereadores do interior do AM

Iniciativa rende elogios

Os vereadores dos municípios mais distantes do Amazonas não deixaram de elogiar a iniciativa da Assembleia, sobretudo no suporte de informações para o pleno exercício do mandato parlamentar.

Edival Teixeira (PSD) é vereador em Boa vista do Ramos (distante 270 quilômetros de Manaus) e destacou a relevância do Fórum dando suporte aos parlamentares do interior do Estado.

“É mais conhecimento que todos nós vamos adquirindo e todos estamos muito felizes em participar. Nosso município e população precisam que, cada dia mais, estejamos atentos aos avanços neste sentido para melhor atender a cidade”, disse.

Já o vereador Adriano Colares (PSC) de Manicoré (distante 331 quilômetros da capital amazonense), garantiu que os conhecimentos adquiridos no Fórum serão aplicados em sua volta ao município.

“Vamos aproveitar tudo que aprendemos para ajudar nosso povo e valeu muito a pena trocar experiências com nossos colegas e conhecer suas realidades”, comenta.

Participação

Governador Wilson Lima comemorou o sucesso do evento e se colocou a disposição para ouvir os parlamentares

Das autoridades presentes, o Governador Wilson Lima (União Brasil) comemorou o encontro com os parlamentares e se colocou à disposição para debater as necessidades dos municípios com os participantes.

Wilson Lima também disse que o encontro contribui para angariar as soluções em prol da construção de um Amazonas melhor.

“É preciso que cada um entenda o seu papel na construção de uma sociedade melhor, de alternativas e soluções para a melhoria da vida das pessoas. É importante a vinda de vocês (deputados estaduais e representantes) aqui na Aleam e eu louvo a iniciativa da casa de realizar essa troca”, avalia.

Trocas

Na primeira palestra, os vereadores contaram com a presença do desembargador Luis Felipe Avelino Medina, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que falou sobre “Os Limites da Propaganda Eleitoral”.

Nesta quarta-feira (20), as palestras continuaram com tema como “Condutas Vedadas no Período Eleitoral”, com o jurista Leland Barroso e “Como Fazer Marketing Político nas Redes Sociais”, com o especialista em Marketing Eleitoral Lucas Pimenta.

