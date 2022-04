Veja como vai ser funcionamento das delegacias na sexta-feira (22) em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que na sexta-feira (22), ponto facultativo decretado pelo Governo do Amazonas, as centrais de flagrantes 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) irão funcionar em regime de plantão 24h, bem como as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) Zona Centro-Sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

As demais unidades não irão funcionar.

Endereços

O 1° DIP está situado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus; o 6° DIP está localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte; o 14º DIP, na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste; e o 19° DIP na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

A Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS) fica localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste; a DECCM Centro-Sul, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul; a Depca na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo; e a Deaai na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Registro de Ocorrência

O registro também pode ser formalizado pelo site da Delegacia Virtual (Devir), pelo endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

