Torcedor do São Raimundo diz que não tinha intenção de fazer apologia ao nazismo

Manaus (AM) – O torcedor do São Raimundo, de 31 anos, que foi flagrado com uma tatuagem de águia na costa, que é um dos símbolos do nazismo, na arquibancada de um jogo do time amazonense, foi identificado e se apresentou ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro São Raimundo, zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 5º DIP, o suspeito apresentou-se na delegacia com a mãe e os advogados. Ele afirmou que quando fez a tatuagem, há dez anos, não tinha intenção de promover incitação a prática nazista.

“Tivemos uma conversa aberta com a presença da genitora dele e dos advogados, e ele deu a versão dele. Disse que não tinha intenção quando tatuou, a cerca de dez anos atrás, de promover nenhum tipo de incitação ou de constrangimento, dessa prática nazista como foi amplamente divulgado”, disse o delegado durante entrevista a uma rede de TV local.

Ivo Martins ainda revelou que o torcedor está com uma atitude colaborativa e entregou o celular e o computador para as investigações. Como a primeira conversa foi para esclarecer os fatos, a próxima será o depoimento formal dele.

“Então, estamos apurando. Ele está com uma atitude bastante colaborativa, inclusive, já nos entregou o celular e o computador também vai ser arrecadado. Vamos checar todas essas informações de maneira técnica e, em seguida, ele será ouvido formalmente na presença dos advogados dele”, finalizou o delegado.

A tatuagem de Águia desenhada nas costas do torcedor é símbolo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e foi amplamente usada durante o nazismo, um dos capítulos mais tristes da história da humanidade.

Relembre o caso

O torcedor do São Raimundo, sem blusa, com uma tatuagem que faz apologia ao nazismo, causou revolta nas redes sociais nesta segunda-feira (19).

Nas imagens divulgadas, é possível ver o homem sem camisa com a tatuagem exposta nas costas, na arquibancada do time. O desenho é de uma águia, também lembrada como símbolo do partido nazista.

Nas redes sociais, o clube divulgou uma nota sobre o ocorrido e repudiou a atitude do torcedor. O vereador e presidente do São Raimundo Esporte Clube, Rodrigo Guedes repudiou a ação e moveu um processo criminal para que a polícia investigue.

Guedes afirmou ainda que por precaução o clube esportivo irá proibir o indivíduo de adentrar nas dependências do São Raimundo E.C.

Segundo a legislação, é crime “praticar, induzir ou incitar” discriminação, assim como “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”, podendo a responder de dois a cinco anos de prisão.

