Criminosos armados ameaçam vendedor e roubam carro em Manaus; vídeo

O roubo do veículo aconteceu, na noite desta terça-feira (19), no bairro Flores, na zona Centro-Sul

Manaus (AM) – O roubo de um veículo, na noite desta terça-feira (19), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, tirou a paz do vendedor Gutemberg Aguiar, de 61 anos.

Ele voltava de um supermercado, por volta das 20h, e se preparava para entrar em casa, na rua Marquês de Tamandaré, quando foi abordado por dois homens armados que exigiram a chave do automóvel.

Além do veículo, modelo Voyage – Branco, de placa PHB 1882, os bandidos levaram, ainda, o aparelho celular de Gutemberg.

“Registrei um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) e estamos confiando no trabalho da polícia. Mas o prejuízo é enorme, pois o carro – pago com todo sacrifício – ajuda muito em casa e no sustento da minha família, sem contar todos os contados profissionais perdidos”, desabafa.

Solidariedade

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos abordam o vendedor na porta de casa e fogem com o carro, em seguida.

Acompanhe momento em que carro é roubado

Uma característica em particular pode ajudar a identificar o carro, de acordo com Gutemberg.

“Ele tem o para-choque traseiro preto, pois havia mandando colocar após uma batida. Gostaria de pedir que, a pessoa que tenha alguma informação sobre o veículo, entre em contato conosco. Mais uma vez eu digo, ele é usado para o sustento da minha família. Sou uma pessoa humilde como qualquer trabalhador. Só você que consegue as coisas com muito sacrifício e suor vai entender nossa situação”, explica.

Para colaborar com informações que possam levar ao paradeiro do automóvel, o contato do vendedor é (92) 99329-3519.

Outra opção é ligar para a Delegacia de Roubos e Furtos, pelo número (92) 3239-3780. A identidade do informante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Suposto assaltante é baleado durante tentativa de roubo em Manaus

Rocam prende homem por roubo de celular na Compensa

Homem condenado a mais de quatro anos por roubo ocorrido em 2018 é preso