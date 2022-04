Largo de São Sebastião será palco da Final do 42º Festival de Calouros do Sesc AM

Manaus (AM)- Os seis candidatos finalistas do 42º Festival de Calouros do Sesc Amazonas se apresentarão na Grande Final que será realizada na próxima quarta-feira (27), às 19h, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus.

Os calouros mais votados pelo público e pela banca de jurados vencem a competição e levam para casa prêmios em dinheiro no valor de R$ 1,5 mil, R$ 1,2 mil e R$ 1 mil, para os três primeiros colocados respectivamente. O evento é gratuito e aberto ao público.

A competição da Grande Final será entre os finalistas: Rubens Júnior (@rubensjr1980), com a música “Se eu quiser falar com Deus” de Gilberto Gil; Alexandre Souza (@soueuoalexandre), com a música “Tudo Coopera” de Clóvis Pinho; Lohaina Brandão (@lohainabrandao), com a música “Sonhos de Ouro” de Silva Silva e Tadeu Garcia; Daniel Ferreira (@eudaniielferreira_), com a música “Carla”, de Marcus Menna; Laís Reis (@lalla_reis), com a música “Ninguém me Cala” (versão em português), de Benj Pasek e Justin Paul / Alan Menken; e Baronesa Santos (@baronesa.santos), com a música “Dona da Tua Vida” (versão em português), de Romeu Santos.

Os finalistas foram selecionados por voto popular, através das redes sociais @sescamazonas, e pelo júri técnico durante as fases eliminatórias. Nesta semana, os candidatos recebem instruções e acompanhamento com profissionais da área que irão ministrar, nos dias 22 e 23 de abril, oficinas de Expressão Corporal e Técnica Vocal.

As aulas serão ministradas pelos professores Cairo Vasconcelos e Mirian Abad em oficinas presenciais que acontecerão na Sala de Dança do Centro de Atividades Danilo de Matos Areosa, localizado na unidade do Sesc Centro (rua Henrique Martins, n.427).

Oficinas

Professor de Teatro, ator, cenógrafo e iluminador, o artista Cairo Vasconcelos irá ministrar a oficina de Expressão Corporal que será realizada das 10h às 12h, no dia 22 de abril, e das 13h às 15h, no dia 23/04. O Diretor Geral da empresa Menina Miúda Produções Artísticas irá ensinar técnicas para desenvolver habilidades artísticas no palco, a partir dos fundamentos da interpretação, princípios da expressão corporal e vocal.

Já a cantora Mirian Abad, soprano amazonense com grande versatilidade entre o canto popular e erudito, irá ministrar a oficina de Técnica Vocal no dia 22 de abril, das 14h30 às 16h30 e no dia 23, das 15h30 às 17h30. Em suas aulas irá apresentar técnicas de relaxamento, respiração, aquecimento vocal, dicção, improviso, vocalises e expressões vocais.

Festival de Calouros

O projeto foi criado pelo saudoso Zezinho Corrêa, em 1980, com o objetivo de contribuir com a descoberta de novos intérpretes e revelação de talentos na área musical de todo o Estado do Amazonas. Entre os talentos revelados pelo festival estão: Arlindo Junior, Serginho Queiroz, Liz Araújo, Salomão Rossy, Nely Miranda, Cris Silva, Eduardo Branco, Karine Aguiar, Carol Martins, Magda Loiana, Nicolas Jr e Henrique Cardoso.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Sesc AM reabre vagas para cursos de dança e música

Sesc Am promove exames de mamografia em Manaus

Excursão conta com últimas vagas para o Ceará