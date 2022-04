Vídeo: cachorro invade campo em Pernambuco e cena viraliza

Um cachorro roubou a cena durante o jogo do Náutico contra o Retrô nesta quinta-feira (21) no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano.

Aos 38 minutos do segundo tempo, um cachorro da Polícia Militar invadiu o campo e a partida teve que ser interrompida. O animal deu várias voltas no gramado e chegou até a “roubar” a bola dos jogadores.

Veja:

Após tentativas frustradas dos próprios jogadores de ambos os times de conter o “invasor”, dois policiais conseguiram retirar o cão do gramado.

A partida terminou com vitória do Retrô por 1 x 0. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado (30), no jogo de volta da final estadual.

