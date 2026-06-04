Recuperação física

Neymar permanecerá nos Estados Unidos para acelerar a recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda não tem presença garantida na estreia do Brasil na Copa

Neymar Jr não viajará com a seleção brasileira para o amistoso contra o Egito, marcado para sábado (7), às 19h (horário de Brasília). O atacante permanecerá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde segue o tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha direita durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a informação e explicou que a medida permitirá ao camisa 10 dedicar mais tempo à recuperação física. Com isso, a comissão técnica busca ampliar as chances de contar com o jogador ao longo do Mundial.

Neymar segue cronograma de recuperação

Atualmente, Neymar realiza sessões de fisioterapia e cumpre um cronograma específico elaborado pelo departamento médico da seleção.

Além disso, o atacante permanece concentrado nos Estados Unidos enquanto avança no processo de recuperação da lesão.

Estreia na Copa ainda é incerta

A previsão inicial indica que Neymar precisará de até três semanas para se recuperar completamente. Por isso, sua presença na estreia do Brasil na Copa do Mundo ainda gera dúvidas.

A seleção brasileira fará seu primeiro jogo no torneio em 13 de junho, às 19h, diante do Marrocos. No entanto, a tendência é que Neymar reúna condições de atuar apenas a partir da segunda rodada da fase de grupos.

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