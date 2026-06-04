ESPORTE E LAZER

Evento reúne corrida de 5 km, DJs e atividades de integração entre participantes no Alpha Mall Alphaville, na Ponta Negra.

Manaus recebe nesta sexta-feira (5) a primeira edição do ano do Drop Run Club, evento que une corrida de rua, música eletrônica e integração entre participantes. A programação começa às 21h, no Alpha Mall Alphaville, na Ponta Negra.

Mais do que uma corrida, o Drop Run aposta em uma experiência coletiva em Manaus. A proposta reúne pessoas ligadas ao universo da corrida, da cultura urbana e da música eletrônica em um mesmo ambiente.

Confira os principais detalhes:

Corrida de 5 quilômetros dentro do Alphaville;

Início às 21h;

Participação dos DJs Alvz, White Sharking e Phelipe Falcão;

Traje all black para os participantes;

Atividades de interação antes e após a corrida.

Segundo a organização, o Drop Run surgiu para aproximar dois universos que ganharam força nos últimos anos: a corrida de rua e a música eletrônica. Além disso, o projeto aposta em encontros presenciais e experiências compartilhadas entre os participantes.

Durante o percurso, os corredores terão contato com apresentações musicais. Ao mesmo tempo, o evento pretende estimular a convivência entre pessoas que compartilham interesses ligados ao esporte, ao bem-estar e ao estilo de vida.

Além da corrida, a programação inclui momentos de integração antes e depois da atividade. Dessa forma, o encontro busca fortalecer o senso de comunidade entre os participantes.

Por fim, a primeira edição de 2026 marca a chegada do projeto ao calendário de eventos voltados ao público que procura atividade física associada ao entretenimento e à interação social.