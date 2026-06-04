Lance polêmico

Durante atividade comandada por Carlo Ancelotti nos Estados Unidos, Casemiro deu um carrinho por trás em Endrick. O atacante caiu no gramado, recebeu pedido de desculpas do volante e o lance rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O atacante Endrick sofreu uma entrada dura de Casemiro durante o segundo dia de treinamentos da seleção brasileira, realizado na quarta-feira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O lance aconteceu enquanto o técnico Carlo Ancelotti comandava as atividades de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Durante o treino, Casemiro deu um carrinho por trás no atacante, que caiu no gramado. Logo após a jogada, o volante se aproximou e pediu desculpas ao companheiro.

O lance repercutiu rapidamente nas redes sociais, enquanto alguns internautas criticaram a entrada mais forte, outros levantaram especulações sobre um possível desconforto entre os jogadores.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Comentário de Casemiro

Recentemente, uma declaração de Casemiro sobre Endrick também gerou debate entre torcedores. Na ocasião, o volante afirmou que o jovem atacante ainda não era um dos principais nomes do grupo e defendeu que não fosse colocada sobre ele a responsabilidade de decidir partidas da seleção.

“Se ele for para a Copa do Mundo, porque ainda não é um dos principais jogadores do grupo, temos que ser realistas quanto a isso. Mas a gente não pode colocar pressão nele, como se ele fosse resolver ou decidir os jogos”, declarou.

Apesar do choque durante a atividade, Endrick terminou o treinamento em destaque. O atacante marcou um belo gol após passar por Danilo e Marquinhos antes de finalizar por cobertura.

Próximo jogo do Brasil

A seleção brasileira segue a preparação para o amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, às 19h (de Brasília). A estreia na Copa do Mundo será no dia 13, também às 19h, diante do Marrocos, pelo Grupo C, que conta ainda com Haiti e Escócia.

Veja vídeo:

COPA DO MUNDO: Chegada forte de Casemiro no Endrick durante treino da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos pic.twitter.com/5kSIRjTQYQ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 4, 2026

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