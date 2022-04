Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo identificado como Rômulo Lopes da Silva e a passageira, Maiara Mendonça Lima, ficaram gravemente feridos durante um acidente de trânsito que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (22), na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com informações preliminares, o motorista de aplicativo realizava uma corrida solicitada por Maiara e, ao chegar em determinado trecho da avenida, Rômulo perdeu o controle do veículo, colidiu o carro com a estrutura da passarela e capotou. Devido ao impacto, a frente do carro ficou destruída e a porta do automóvel foi arrancada.

O motorista e a passageira ficaram bastante lesionados, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Conforme informações repassadas, Rômulo chegou na unidade hospitalar inconsciente. A passageira teve as duas pernas fraturadas onde precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A perícia investiga se o motorista dormiu no volante ou se há outra causa para ter acontecido o acidente.

