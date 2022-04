No feriado, acidente de trânsito deixa vítimas lesionadas em Manaus

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros de passeio, na manhã desta quinta-feira (21), causou grandes transtornos na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Praça 14, na Zona Sul da capital.

De acordo com informações repassadas para a polícia, o acidente entre um carro modelo HB20, na cor dourada, e uma picape, na cor branca, ocorreu após o motorista da picape colidir no outro veículo. O carro que causou o acidente capotou e fechou a entrada de um condomínio no local.

Foto: Divulgação

Uma mulher idosa que estava no carro HB20 bateu a cabeça e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ela recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da idosa.

Uma perícia foi acionada para identificar as verdadeiras causas, bem como a responsabilidade do acidente. O trânsito no local ficou lento, com apenas duas vias disponíveis na avenida Boulevar para os condutores que passavam pelo local.

