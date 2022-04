Jovem é assassinado na saída de barbearia em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem até o momento identificado como Enzio Cristhian Sousa dos Santos, de 24 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (21), no momento em que saía de uma barbearia situada na rua Jutaí, no bairro Nossa Senhora das Graças, no conjunto Vieiralves, na zona Centro-Sul da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, a vítima saiu do local onde havia realizado corte de cabelo.

Ao entrar num carro de modelo Onix, na cor branca, ele foi surpreendido por ocupantes de um veículo que efetuaram diversos disparos de arma de fogo no para-brisa do automóvel em que ele estava.

Ainda conforme as informações apuradas, a vítima tentou fugir correndo, porém, um dos tiros o acertou a cabeça. O homem caiu na calçada e não resistiu aos ferimentos vindo óbito no local.

Conforme informações da polícia o carro alvejado pelos assassinos seria alugado, pois o automóvel está registrado no nome de uma locadora de veículos.

Até o momento não há informações sobre os autores do crime, bem como a motivação. Câmeras de segurança poderão ajudar a polícia a identificar os criminosos.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso.

Edição Web: Bruna Oliveira

