Mulher tem crânio estourado após levar ‘pedradas’ na Zona Sul de Manaus

O rosto da mulher ficou completamente desfigurada devido a violência do crime

Manaus (AM) – Uma mulher, ainda não identificada, foi violentamente morta no conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na manhã deste domingo (27).

Ela foi espancada até a morte e teve o resto desfigurado depois que uma pedra foi usada para terminar o ‘serviço’.

Testemunhas afirmam que, por volta de 6h, três homens chegaram na rua Mutuca, esquina com a avenida Solimões, e dois deles desceram com a mulher do veículo.

Em seguida, teve início a sessão de espancamento e uma pedra foi usada para esmagar seu crânio, desfigurando o rosto da vítima. Com o choque, parte da massa encefálica da mulher ficou exposta.

Os criminosos conseguiram fugir sem ser identificados. Somente a cor da carro foi repassada a polícia, como preto.

Investigação

Depois que policiais militares isolaram a área, a Polícia Civil foi acionada.

Conforme o delegado plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia, Daniel Vezani, os bandidos tentaram utilizar uma arma caseira para matar a vítima.

“Só que, pelo que verificamos, a arma falhou. Foi então que resolveram usar a pedra e ainda deixaram a arma ao lado do corpo. A DEHS vai seguir com as investigações e o crime tem características de acerto de contas”, disse.

