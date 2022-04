Vídeo: Suspeito de tentar assaltar ônibus, adolescente morre após linchamento em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 17 anos foi agredido até a morte em um ônibus da linha 011, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, na noite de sexta-feira (8). Suspeito de assaltar os passageiros do ônibus, o adolescente foi linchado pelos ocupantes do veículo.

Conforme à polícia, o adolescente teria participado de um assalto dentro do ônibus 011, mas os passageiros do transporte público reagiram à tentativa de assalto e o atacaram.

Outras informações apontam que a vítima havia subido no ônibus acompanhado de mais três suspeitos, que o abandonaram após o início das agressões.

O relatório do Instituto Médico Legal (IML) mostrou que além de agressões físicas, o adolescente também foi atingido com um golpe de arma branca.

O caso será agora investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

