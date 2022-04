Boca Rosa e Fred anunciam fim de relacionamento: “Não houve traição”

Após rumores, Bianca Andrade e Fred anunciaram o fim do casamento nas redes sociais. “Eu jamais imaginei ter que fazer esse tipo de post, mas em busca de paz, venho informar que eu e Bianca não somos mais um casal”, iniciou Fred nas redes sociais.

“A decisão foi tomada há alguns dias, por nós dois e obviamente está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente. Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro por sermos amigos acima de tudo e também por conta da nossa maior alegria, Cris”, diz outro trecho da publicação.

Os boatos de que o casal estava em crise começaram no início do ano, quando Fred viajou para o Catar e houve boatos de que ele teria traído Boca Rosa. Na volta, os dois negaram as polêmicas e seguiram o relacionamento. Mais recentemente, Aurimar, mãe de Fred, fez um comentário em tom machista em uma publicação de Boca Rosa, acendendo o ‘climão’ no relacionamento.

“Nós não podemos vender nossa alma. Nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Temos que lutar, temos. Mas com Deus na frente”, escreveu a sogra de Boca Rosa em resposta à publicação.

Fred e Bianca têm um filho de 9 meses, chamado Cris, que faz sucesso nas redes sociais, esbanjando fofura e beleza.