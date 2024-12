Mãe se pronuncia pela sobre polêmica da criança na janela do avião; VÍDEO

Mulher explicou com detalhes de como tudo aconteceu dentro de aeronave

Um desentendimento durante um voo da companhia Gol, que partiu do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, ganhou grande repercussão nas redes sociais. O motivo da polêmica foi uma disputa por um assento na janela, que levou uma criança de 4 anos às lágrimas e gerou discussões entre os passageiros. Aline, mãe da criança envolvida, concedeu uma entrevista exclusiva ao portal LeoDias para esclarecer sua versão sobre o ocorrido.

“Quero deixar claro que, em nenhum momento, eu pedi, nem me direcionei à Jeniffer. Ela sabe disso, ela sabe que não fui eu que gravei o vídeo. Ninguém da família gravou vídeo, porque o que aconteceu foi o seguinte…” contou Aline, que viajava com sua família para a formatura de seu marido.

Aline explicou que a confusão começou quando seu filho mais velho, cadeirante, teve um problema com o assento atribuído pela companhia aérea. “Eu sou mãe de três filhos. Meu filho mais velho, que é cadeirante, teve uma troca de assento. Já estava nervosa, pois a Gol deu o assento 21 para ele. O nosso assento era do 21B ao 21F, incluindo uma janela”, relatou. Ela também acrescentou que, ao voltar para conferir os assentos, notou que o lugar do seu filho mais novo, Arthur, estava errado. “Arthur estava tirando foto na janela, achando que aquele era o assento dele. Quando conferi, percebi que a janela era de outro passageiro.”

Aline detalhou que sua filha de 11 anos estava sentada ao lado de Jeniffer, mas não teve relação com a gravação do vídeo que viralizou. “Minha filha estava ao lado da Jennifer, sem condições de filmar nada. Eu não vi a gravação de vídeo, pois estava tentando acalmar Arthur e fazer com que ele colocasse o cinto e parasse de chorar”, explicou.

A mãe também esclareceu que comprou um assento para Arthur na janela, mas ele queria ficar ao lado da avó, o que gerou mais confusão. “Quando Jennifer chegou, um passageiro sugeriu que ela trocasse de lugar para que Arthur ficasse com a avó. No direito dela, ela preferiu ficar no assento dela. Então, eu retirei Arthur e o coloquei ao meu lado na outra janela”, afirmou.

Aline reconheceu que, devido à confusão, seu filho se sentiu no direito de ocupar o assento errado. “Na cabeça dele, ele achou que aquele era o lugar dele, e expliquei o tempo todo que não era”, afirmou. Ela também comentou que passageiros ofereceram outros assentos para Jeniffer e para Arthur, mas a criança insistia no assento da passageira.

Ao final, Aline reiterou que sua principal preocupação era o bem-estar de seu filho. “Eu estava sempre dizendo a ele que aquele assento não era dele, mas ele não queria entender”, contou, lembrando que a situação foi mal interpretada. Aline fez questão de deixar claro que sua família não teve a intenção de causar transtornos e que não foi responsável pela gravação e divulgação do vídeo, que foi feito por outra passageira.

