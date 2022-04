“Sabadão da Saúde” atende 13,7 mil pessoas com multivacinação e exames

A Prefeitura de Manaus atendeu 13.705 pessoas, neste sábado (23), com ações de multivacinação e outros serviços de saúde. Os atendimentos foram realizados durante a segunda edição do “Sabadão da Saúde”, estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para ampliar a cobertura vacinal na cidade e oferecer um horário alternativo para a população que não tem tempo de buscar os serviços durante a semana.

A Semsa disponibilizou 48 unidades de saúde para a mega-ação, que ocorreu de 8h às 16h. Os imunizantes do calendário básico infantil foram ofertados para crianças de 2 meses a menores de 14 anos, e para idosos e profissionais de saúde foram oferecidas as vacinas contra influenza e sarampo e para a população em geral, a vacina contra a Covid-19. A ação também contemplou as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com exame de prevenção ao câncer do colo do útero e mamografia.

A subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo de Souza, informou que um dos principais objetivos da iniciativa foi atualizar os cartões de vacina das crianças menores de 1 ano, com a Pentavalente, que deve ser aplicada aos dois meses, e a vacina contra poliomielite, indicada para os nove meses de idade. Os dois imunizantes fazem parte do monitoramento do programa nacional Previne Brasil, que destina recursos para a Atenção Básica a partir do desempenho dos municípios na oferta dos serviços.

“Esta ação foi um esforço para evitar, principalmente, o ressurgimento de doenças imunopreveníveis, como é o caso do sarampo. Também estamos atentos aos casos de pólio pelo mundo, que é uma doença erradicada. Não existe outra estratégia a não ser elevar para 95% essa cobertura vacinal e deixar as crianças livres dessas doenças e suas sequelas graves”, afirmou.

A subsecretária da Semsa explicou que os idosos a partir de 60 anos puderam receber a vacina contra a influenza, e os profissionais de saúde, os imunizantes contra a influenza e o sarampo.

Além do exame preventivo do câncer do colo do útero, algumas unidades ofertaram o exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, assim como consultas e dispensação de medicamentos.

“Foi uma ação ampla de saúde para facilitar ao máximo o acesso aos serviços. Além do exame preventivo para o câncer do colo do útero, disponibilizamos exames de mamografia, testes rápidos, medicamentos e consultas. Foi uma oportunidade ímpar da prefeitura para potencializar os serviços de saúde”, ressaltou.

Números

Nesta segunda edição, o Sabadão da Saúde superou em mais de 4 mil atendimentos em relação à primeira edição, realizada no dia 16 deste mês, com 9,5 mil pessoas atendidas.

Dessa vez, foram aplicadas, 5.754 doses contra a influenza, 3.017 doses da vacina contra a Covid, 1.036 de tríplice viral e 1.563 doses de imunizantes de rotina do calendário básico de vacinação infantil.

Também foram realizados 1.098 exames preventivos e 1.063 testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de 174 exames de mamografia.

Proteção

A empreendedora Janaína Ramos aproveitou o sábado para garantir a proteção do filho com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, e agradeceu aos profissionais da Semsa pelos atendimentos no fim de semana.

“Durante a semana o meu filho tem aula e, como eu trabalho, não tenho como trazê-lo. Vi pelas redes sociais que ia ter essa vacinação e o trouxe justamente para aproveitar. Só tenho a agradecer por terem feito esse mutirão no fim de semana, porque muitos pais não têm tempo durante a semana, e a carteira de imunização acaba ficando atrasada”, disse.

A profissional de serviços gerais Jucicleide Carvalho ficou sabendo do Sabadão da Saúde por meio dos familiares e teve a oportunidade de atualizar os exames preventivos.

“Eu estava realmente precisando desses exames. Eu fiz hoje, graças a Deus, e a médica foi muito atenciosa, conversou bastante comigo e fez todos os procedimentos necessários. Eu recebi o encaminhamento para o exame de mamografia e, na segunda-feira, vou voltar na unidade de saúde para receber as demais medicações”, comemorou.

As mais de 200 unidades da Semsa seguem em funcionamento durante a semana para aqueles que ainda precisam buscar os serviços.

